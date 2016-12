30 декабря 2016 г. Марк Маццетти, Майкл С.Шмидт | The New York Times Два российских жилых комплекса оказались заложниками эха истории "Два роскошных жилых комплекса у воды в пригородах Нью-Йорка и Вашингтона несколько десятков лет были курортами для российских дипломатов - местами, где можно порезвиться в воде, поиграть в теннис и принять долгую паровую ванну, - сообщают Марк Маццетти и Майкл С. Шмидт в The New York Times. - В четверг чиновники администрации Обамы описали эти комплексы по-другому - как прибрежные шпионские гнезда, иногда используемые оперативниками российской разведки для долгих переговоров на песке во избежание подслушивания американскими электронными устройствами. Они приказали россиянам выехать в течение 24 часов". Это одна из мер, объявленных в ответ на действия России, которая, по словам администрации Обамы, вмешалась в американские президентские выборы и систематически притесняет находящихся на ее территории американских дипломатов. "Помимо закрытия этих двух комплексов, администрация объявила о высылке к воскресенью 35 российских чиновников с семьями (не называя их имен), которые, по ее словам, под прикрытием занимались шпионажем, - говорится в статье. - Это заявление перекликается с взаимными репрессиями в стиле холодной войны. Правительство Владимира Путина уже через несколько часов пообещало быстрый ответ. По-видимому, последние дни администрации Обамы гарантированно будут заняты нарастающими взаимными обвинениями Вашингтона и Москвы и их местью друг другу". В четверг администрация Обамы не предъявила никаких доказательств связи двух закрытых комплексов или высланных россиян с разведывательной деятельностью, и ветераны шпионских игр неоднозначно оценили ее действия. "Думаю, эти санкции довольно слабы. Они, скорее, символичны", - сказал бывший высокопоставленный сотрудник ЦРУ Стивен Холл. "Однако Холл признал, что другие меры могли вызвать больше раздражения в Москве. По его словам, он не припоминает, чтобы раньше применялись меры, подобные закрытию указанных комплексов - одного на Лонг-Айленде и другого на восточном побережье Мэриленда - и что высылка 35 чиновников и их семей "замедлит деятельность России в Соединенных Штатах", - передают журналисты. "Один бывший высокопоставленный американский чиновник сказал, что высылаемая группа, состоящая из сотрудников посольства в Вашингтоне и консульства в Сан-Франциско, - это примерно треть россиян, подозреваемых в том, что они - разведчики, работающие под дипломатическим прикрытием. Неясно, сколько из изгнанных россиян бывали в закрытых комплексах", - говорится в статье. Источник: The New York Times