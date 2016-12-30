Москва? Ну-ну...

В настоящее время в политической среде бытует страх перед российскими хакерами, которые предположительно повлияли на президентские выборы в США, оказав поддержку Дональду Трампу, пишет Фабиан Райнбольд в Der Spiegel. В Германии все политические партии "также опасаются микса из хакерских атак и дезинформации перед выборами в Бундестаг", говорится в статье. Главы немецких спецслужб предупреждают об активности российских хакеров.

Правительство США даже ввело санкции против Москвы, посчитав, что она вмешалась в выборы на стороне победившего кандидата, продолжает автор. По данным ЦРУ, люди Кремля напрямую передавали краденую интернет-переписку Демократической партии США сайту WikiLeaks.

"Между тем на ежегодной конференции Chaos Computer Club (CCC) в Гамбурге - главнейшем мероприятии хакеров-программистов и интернет-активистов в Европе - подобные обвинения вызывают скепсис, - пишет журналист. - В хакерских кругах известно, насколько тяжело доказать, что та или иная хакерская атака была устроена какой-либо конкретной группой из определенной страны, хотя каждый участник конференции признает, что российское государство технически способно устраивать подобные акции".

В случае с хакерская группой Fancy Bear, также известной под именами APT28, Sofacy Group, PawnStorm, Strontium и некоторыми другими, специалисты опираются на то, что "в программном коде найдены кириллические символы, "нападавшие" были активны, прежде всего, в часы работы московских офисов, а объекты атак находились в конфликте с российскими интересами". Но разве этих доказательств достаточно? - задаются вопросом хакеры. Они-то отлично знают, что "хакеры обожают создавать впечатление, будто во всем виноваты другие хакеры", говорится в статье.

Так, французский эксперт в области IT-безопасности Джесси Кампо, который вместе с коллегами полтора года анализировал действия этой хакерской группы и ее арсенал, не берется утвердительно говорить о связи Fancy Bear с российским государством. "Даже если в коде используется русский язык, это ни о чем не говорит", - заявил Кампо. Единственное, что признает эксперт: "Группа действительно опасна, и она еще сотворит немало подобных вещей".