Отравленный подарок Обамы своему преемнику

В качестве наказания за предполагаемые хакерские атаки в ходе избирательной кампании президент Обама ввел против России беспрецедентные санкции, сообщает нью-йоркский корреспондент Der Spiegel Марк Пицке. "Кибервойна неотвратима - у Трампа появилась первая серьезная проблема", - уверен автор публикации.

"В самом конце президентского срока Барак Обама все-таки решил поразмахивать дубиной. Высылка 35 российских дипломатов, санкции против спецслужб и шпионов, хакеров и фирм; поименное перечисление тех, кто предположительно стоит за хакерскими атаками, и даже фото: штрафные меры, которые уходящий президент ввел против России, становятся самыми серьезными за всю долгую историю покрытой тайной кибервойны между Москвой и Вашингтоном", - говорится в статье.

"Вместе с тем это запоздалое, но из-за этого не менее драматичное возмездие за кибератаки на сервера Демократической партии в период президентской гонки становится отравленным подарком, которым на прощание одаривает своего преемника Обама. Дональд Трамп, которому эти атаки, по сути, были лишь на руку в политическом плане, вину Москвы отвергает. После официального вступления в должность он мог бы отменить введенные Обамой санкции. Правда, не все, - поясняет автор: - во-первых, кое-кто с российской стороны "засветился" и был идентифицирован. Во-вторых, многие республиканцы в Конгрессе одобрили ответный удар Обамы - прежде всего, влиятельный спикер палаты представителей Поль Райан". Однопартийцы Трампа могут оказать сопротивление отмене санкций. "Получается, Трамп и его партия взяли курс на первое громкое столкновение между собой - и это в вопросе России, к которой Трамп, похоже, питает особую симпатию", - говорится в статье.

Белый дом уже не первый месяц ведет дискуссии, как отвечать на хакерские атаки, которые были направлены, в первую очередь, против Демократической партии и Хиллари Клинтон. "Первый след был взят еще осенью 2015 года, - пишет журналист. - Споры возникают вокруг вопроса о том, когда и какие доказательства будут опубликованы - и будут ли вообще. Киберстычки между двумя странами происходят уже несколько лет, но происходят вне поля зрения общественности. Кроме того, Обама надеялся избежать впечатления, что хочет манипулировать ходом предвыборной кампании".

Несмотря на всю остроту нынешних санкций, они остаются скорее символичными. "Выборы состоялись, и навсегда останется неизвестным, повлияли или нет и в какой степени обнародованные электронные письма на победу Трампа", - замечает корреспондент.

В неожиданно жестком тоне отдыхающий на Гавайях Обама осудил не только "кибероперации России в ходе предвыборной кампании в США", но и "агрессивное притеснение американских дипломатов", работающих в России, продолжает автор. По данным Госдепа, имеет место "неприемлемое" преследование американских дипломатов в России: контроль со стороны полиции, "физическая агрессия", а также обнародовании в телеэфире личной информации, которое ставит под угрозу их безопасность.

"Россия на этом не остановится", - цитирует издание заявления представителя администрации США, сделанные накануне вечером. Кибервойна не окончена, констатирует автор.