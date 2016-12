30 декабря 2016 г. Мэри Пейпенфасс | The Huffington Post Почему США так уверены, что Россия "взломала" американские выборы? Намек на ответ содержится в одном из документов, разглашенных Сноуденом "По-видимому, американские разведчики уверены, что за вмешательство в ход президентских выборов несет ответственность Россия, хотя и не стали во всех деталях рассказывать, как они это узнали", - пишет The Huffington Post. "Но из секретного документа, который был предан огласке экс-контрактником АНБ Эдвардом Сноуденом, выясняется, что они раньше следили за российскими хакерскими атаками и полученная ими информация, возможно, пригодилась в нынешней ситуации", - сообщает журналистка Мэри Пейпенфасс. За год до того, как российская журналистка Анна Политковская была убита, "ее электронную почту взломала российская разведка, применив вредоносное ПО, которого нет в публичном доступе", пишет автор, ссылаясь на "документ АНБ, предоставленный Сноуденом изданию The Intercept". "В засекреченном внутреннем материале АНБ указано, что АНБ удалось воспользоваться "перехватом сигналов", чтобы точно установить источник атаки. Атаки на электронный почтовый ящик Политковской похожи на взлом электронной почты Национального комитета Демократической партии", - говорится в статье. По мнению издания, для поиска источника этого взлома АНБ могло использовать ту же тактику, что и в случае с Политковской. "В нынешнем году Сноуден писал в "Твиттере", что АНБ располагает возможностями для отслеживания источника таких хакерских атак", - пишет автор. Сноуден упомянул о системе Xkeyscore, которая "упрощает выслеживание эксфильтрованных данных. Я лично проделывал это против китайских операций". Источник: The Huffington Post