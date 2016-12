30 декабря 2016 г. Мисси Райан, Эллен Накашима и Карен Деянг | The Washington Post Администрация Обамы объявила о мерах, которые призваны наказать Россию за вмешательство в выборы 2016 года "В четверг администрация Обамы объявила о широких новых мерах против России в отместку за то, что официальные лица США назвали вмешательством в президентские выборы", - сообщает The Washington Post. "Администрация распорядилась о высылке "агентов российской разведки" и наложила новые санкции на государственные ведомства и физических лиц, подозреваемых во взломе компьютерных систем в США", - пишут журналисты Мисси Райан, Эллен Накашима и Карен Деянг. Эти действия - кульминация дебатов в администрации США о том, как реагировать на российские провокации. По словам авторов статьи, до президентских выборов Белый дом воздерживался от таких мер, опасаясь, что его обвинят в преследовании узкопартийных интересов. Представитель Госдепартамента Марк Тонер сказал, что ответные меры США в отношении российских дипломатов - отчасти реакция на "российские провокации в отношении американских госслужащих в России" (формулировка газеты). "В четверг Обама дал понять, что США, возможно, предпримут тайные действия в ответ на деятельность России. Официальные лица не привели никаких деталей на сей счет", - пишет издание. Москва, отрицающая свою причастность к хакерским атакам, пообещала ответить на санкции США соответствующим образом. "Официальные лица США говорят, что несколько месяцев совершенствовали свои аналитические заключения об этих атаках", - пишет издание. "В беседе с журналистами официальные лица США заявили, что предпочли объявить о новых мерах до окончания президентского срока Обамы, так как стремятся просветить американцев на предмет действий России и сдержать подобные вторжения в будущем", - говорится в статье. "Есть все основания полагать, что в будущем Россия станет вмешиваться в ход выборов в США и по всему миру", - сказал некий высокопоставленный чиновник, пожелавший остаться анонимным. "Действия России продолжались долгое время и по любым меркам направлены против национальных интересов США, а не против интересов президента Обамы", - добавил источник. Он также заявил, что притеснения (вероятно, американских дипломатов в России. - Прим. ред.) "некоторое время непрерывно усиливались" и несут "прямую угрозу для способности США вести дипломатическую деятельность". По словам чиновника, союзники США и американский бизнес обеспокоены действиями России, а если переходная команда Трампа не обеспокоена, "то пусть объяснит почему", передают журналисты. Экс-глава отдела национальной безопасности в министерстве юстиции США Джон Карлин назвал новые санкции существенными. "Важно показать, что мы можем устанавливать авторство (хакерских атак. - Прим. ред.) и готовы вводить меры сдерживания - не только в отношении русских, но и всего мира, когда мы обдумываем, какие нормы должны действовать в киберпространстве", - сказал он. Источник: The Washington Post