30 декабря 2016 г. Виктор Пинчук | The Wall Street Journal Украина должна пойти на болезненные компромиссы ради мира с Россией Многие украинцы тревожатся из-за новой администрации США, так как она пообещала изменить отношение к России, а также опасаются, что в европейских странах придут к власти лидеры, согласные на сделки с Кремлем, пишет в своей статье в The Wall Street Journal Виктор Пинчук, "украинский промышленник и филантроп", как его аттестует газета. Пинчук полагает, что украинцы должны адаптироваться к новой реальности, и предлагает свой план действий. По его словам, Украине следует отстаивать свое право на выбор собственного пути, защиту своей территориальной целостности и строительство успешной страны. Он считает, что Москве следует выполнить свои обязательства по Минским соглашениям 2014 и 2015 годов. "Она должна гарантировать соблюдение режима прекращения огня и вывод своей живой силы и тяжелых вооружений, чего она не сделала", - говорится в статье. "Но это может стать частью более широкой картины, в рамках которой мы пойдем на болезненные компромиссы ради мира", - продолжает автор. Пинчук высказывает несколько предложений. 1. Украина временно исключит вступление в ЕС из списка своих заявленных краткосрочных целей. 2. "Хотя мы верны своей позиции, что Крым - часть Украины и должен быть возвращен, Крым не должен становиться помехой для соглашения о прекращении войны на востоке [Украины. - Прим. ред.], которое следует заключить по принципу справедливости", - пишет автор. По его мнению, когда Украина ускорит свой экономический рост и стабилизирует свою инфраструктуру, систему соцстрахования и финансовую систему, все крымчане захотят жить на Украине. 3. "Конфликт на востоке был инициирован из-за рубежа и не является неподдельным движением за автономию или гражданской войной. Условий для честных выборов не будет, пока Украина не возьмет эту территорию под полный контроль. Но, возможно, нам придется проигнорировать этот факт и смириться с выборами в местные органы власти", - пишет автор. По его словам, это может понадобиться, дабы продемонстрировать приверженность Украины идее мирного воссоединения. 4. "Наконец, давайте смиримся с тем, что в ближайшей или среднесрочной перспективе Украина не вступит в НАТО. Такое предложение не рассматривается, а если бы и рассматривалось, могло бы спровоцировать международный кризис беспрецедентного размаха. На данный момент нам следует стремиться к альтернативной договоренности в сфере безопасности и признать нейтралитет нашей краткосрочной концепцией будущего", - говорится в статье. "Украина должна выдвинуть реалистичные, детальные предположения по всем этим пунктам. Мы также должны четко заявить, что готовы смириться с постепенным сворачиванием санкций, наложенных на Россию, приближаясь к урегулированию ради свободной, единой, мирной и безопасной Украины", - говорится в статье. Пинчук надеется, что сочувствие избранного президента США Трампа к Украине станет основой для переговоров, соглашений и мирного урегулирования. Источник: The Wall Street Journal