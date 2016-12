30 декабря 2016 г. Крис Миллер | The Wall Street Journal Почему путинская экономика выживает Крис Миллер в The Wall Street Journal цитирует изречение Владимира Путина: "Кто не жалеет о распаде Советского Союза, у того нет сердца, а кто хочет его восстановления в прежнем виде, у того нет головы". "Нельзя сказать, что Путин известен как мудрый правитель в плане экономики. Однако на этой неделе, когда мы празднуем 25-летие распада Советского Союза, знаменитые комментарии российского президента звучат как резюме проясняющихся результатов эпического исторического эксперимента. Чтобы его провести, возьмите два московских авторитарных режима, один из которых базируется на государственном социализме, а другой - на кумовском капитализме. Затем подвергните их оба ряду потрясений: снижению цен на нефть, затратным военным авантюрам за границей, конфронтации с Западом и раскисанию экономики в связи с тем, что политический диктат преобладает над рыночными силами. Потом подождите несколько лет, чтобы увидеть, какой из режимов выживет", - говорится в статье. "Когда Советский Союз столкнулся с этим набором вызовов в середине 1980-х, он быстро разрушился. Однако правительство Путина, имеющее дело с очень похожим набором вызовов сегодня, все еще держится - и даже процветает. Разница обусловлена, прежде всего, преданностью Путина консервативной финансовой и денежной политике в сочетании с тем, что авторитарный правитель может внедрять меры жесткой экономии, не советуясь с населением, - считает автор статьи. - В конце 1980-х, когда советская экономика начала подмерзать, Путин был агентом КГБ в Дрездене (Восточная Германия), лично пострадал от краха советской империи и поклялся никогда не допустить повторения такой катастрофы. Основной извлеченный им урок был прост: избегай большого дефицита и высокой инфляции". "Придя к власти в 1999 году, Путин прилежно внедрял консервативную макроэкономическую политику. Это позволило ему пережить кризисы, которые, по прогнозам многих наблюдателей, должны были подорвать его режим. В середине 2014 года началось обрушение цен на нефть и Запад наложил на Россию финансовые санкции за ее вторжение на Украину. Но Путин все еще держится, - констатирует Миллер. - Тогда как Советы пострадали от взрывного дефицита бюджета, финансируемого за счет печатания денег, нынешнюю Россию пропихивают сквозь агрессивную программу жесткой экономии, урезая расходы на социальные программы и пенсии, чтобы ликвидировать дефицит бюджета". Автор заключает: "Консервативное отношение к финансам помогает объяснить, почему, в отличие от СССР, путинская Россия проявила такую неожиданную стойкость". "Конечно, российские экономические достижения нельзя переоценивать. Путин экспроприировал имущество противников, терпит грандиозную коррупцию и заставил инвесторов бежать из страны", - говорится в статье. Государство не предоставляет в должном объеме такие услуги, как здравоохранение и образование, зато монополизировало добычу нефти. Российские зарплаты быстро росли в 2000-х, но с тех пор их рост замедлился - и даже сменился уменьшением. "Однако с точки зрения экономических проблем, критически важных для выживания режима Путина, положение гораздо лучше, - пишет автор. - Россияне предпочли бы забыть катастрофу распада СССР, и Путин не намерен ее повторять". Источник: The Wall Street Journal