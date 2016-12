30 декабря 2016 г. Питер Николас | The Wall Street Journal План партнерства с Россией, который вынашивает Трамп, столкнулся с новым, более серьезным препятствием "Одно из главных внешнеполитических обещаний избранного президента США Дональда Трампа состоит в том, что он наладит рабочие отношения с Россией - превратит старого противника в союзника по борьбе с террористическими сетями за рубежом и с другими глобальными угрозами, которые вводили в замешательство президента Обаму", - пишет журналист The Wall Street Journal Питер Николас. Но мечта о прочной разрядке подвергнется суровому испытанию на прочность: Трамп унаследует российско-американские отношения, на которых оставили неизгладимый отпечаток санкции, введенные Обамой в четверг. "Возможно, у Трампа не будет свободы рук, на которую он рассчитывал", - заключает автор. Видные республиканцы в Конгрессе поддержали санкции, а два влиятельных сенатора-республиканца - Джон Маккейн и Линдси Грэм - хотят добиться еще более жестких мер. "Законодатели, по-видимому, намерены провести заседания, посвященные расследованию российских хакерских атак. Потенциально это может склонить американское общественное мнение к более решительной критике российского руководства, которое Трамп обхаживает", - говорится в статье. "И все же Трамп не вполне загнан в угол. Высокопоставленные сотрудники администрации США сказали, что новый президент после вступления в должность может отменить санкции", - отмечает Николас. Трамп может предложить России, что смягчит санкции взамен на более активное сотрудничество в борьбе с "Исламским государством" (запрещено в РФ. - Прим. ред.) и в содействии умиротворению в Сирии. В то же время он может пригрозить обострением конфликта, надеясь удержать Россию от новых агрессивных шагов, говорится в статье. "Трамп и его команда с самого начала хотели избежать любых помех для сближения с Россией", - полагает автор. Он указывает, что Трамп выбрал в качестве госсекретаря Рекса Тиллерсона, у которого хорошие отношения с президентом Путиным. Источник: The Wall Street Journal