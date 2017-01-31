По словам ученых, обнаружено первое доказательство гипотезы, что Вселенная - это голограмма

"Идея, что в действительности Вселенная - это огромная причудливо устроенная голограмма (разновидность отображения трехмерного объекта на двумерной поверхности, как разъяснил ее Стивен Хокинг), далеко не нова", - пишет журналист ABC, подписавшийся инициалами "Г.Л.С.". Спорная теория струн уже несколько десятилетий вдохновляется голографией, пытаясь объяснить феномен гравитации, поясняет автор. Если в кинотеатре двумерное изображение превращается в трехмерное, то, может быть, некий упрощенный образ, из которого исключено понятие гравитации, может объяснить функционирование космоса, где гравитация имеет огромное влияние?

В понедельник в научном журнале Physical Review Letters появилась статья, в которой группа ученых из Италии, Великобритании и Канады представила первое, по их словам, полученное при наблюдениях доказательство, что Вселенная - это голограмма. "Иначе говоря, ученые утверждают, что поведение Вселенной может быть объяснено на основе квантовых теорий, не включающих в себя такое измерение, как гравитация", - говорится в статье.

Костас Скендерис (Саутгемптонский университет) пояснил: "На протяжении десятилетий ученые пытались объединить теорию гравитации Эйнштейна (она объясняет функционирование Вселенной в макромире) с квантовой теорией (объясняющей функционирование крохотных частиц, из которых состоит материя). Некоторые полагают, что концепция голографической Вселенной может примирить эти теории между собой".

В данном случае астрофизики обнаружили доказательства, которые, на их взгляд, подтверждают концепцию голографической Вселенной. "Это некие аномалии микроволнового фонового излучения - "теплового эха", которое в наше время остается отголоском "Большого взрыва", - пишет автор.

Издание приводит схему "эволюции голографической Вселенной". "В начальной точке Вселенная находится в голографической фазе, изображение искажено, так как время и пространство не вполне очерчены", - говорится в статье. В конечной точке Вселенная находится в геометрической фазе, которую идеально описывают уравнения Эйнштейна. "Космическое микроволновое излучение возникло примерно через 375 тыс. лет после "Большого взрыва". Его структуры содержат информацию о ранней стадии развития Вселенной и появлении первых структур (звезд и галактик) во Вселенной на последующей стадии", - говорится в статье.