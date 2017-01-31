"Больше сотрудничества между ЕС и НАТО для безопасности Европы"

К сожалению, в Италии распространяется мнение, согласно которому следующий кризис в Европе может начаться на восточных границах ЕС, пишет посол Эстонии в Италии Челия Кунингас-Саагпак в итальянской газете Corriere della Sera. "Я не согласна с этим утверждением, - заявляет посол. - Это безосновательное мнение, которое, однако, подпитывается мощной пропагандистской машиной".

"Это не правда, что мы ужасно напуганы и незащищены, - пишет дипломат. - Вопрос: "Is Narva next?" ("Нарва - следующая?") (Нарва - эстонский город на границе с Россией. - Прим. ред.) звучит для нас также абсурдно, как и слоган: "Сегодня Крым, завтра Рим", который некоторое время назад был замечен в Калуге. Вместе с Италией мы являемся членом НАТО, самого мощного военного союза в мире, и наша общая безопасность неразделима".

Не следует прислушиваться к "домыслам", будто Дональд Трамп "считает НАТО неважным или полагает, что страны Балтии не нужно защищать", говорится в статье. "На самом деле, Трамп сказал, что американцы не должны платить за защиту других, и это справедливо", - отмечает посол Эстонии в Италии. По ее словам, "каждый должен вносить свой вклад в НАТО, соблюдая принятые на себя обязательства". Как отмечает дипломат, "Эстония уже много лет вносит свой вклад в НАТО в виде установленных 2% ВВП", а в следующем году вклад страны будет "еще больше".

"В сегодняшнем мире никто больше не может действовать в одиночку, все нуждаются в союзниках", - пишет г-жа Кунингас. По ее словам, "Эстония очень ценит обдуманное решение Италии внести вклад в защитные меры стран Балтии" (в октябре 2016 года стало известно, что Италия направит своих солдат для вхождения в контингент НАТО в странах Балтии. - Прим. ред.). "Демократии не сражаются между собой, мы неизменно хотим мира, - пишет посол. - Но не все страны - демократии. После того, что случилось в Грузии и на Украине, было бы преступной наивностью прохлаждаться без планов обороны".

"Между Украиной и Россией, как и между украинцами и русскими, царил мир, - говорится в статье. - Что от него теперь осталось, и кто виноват?" По словам дипломата, соседняя с Эстонией страна - Финляндия - "всегда поддерживала хорошие отношения с Россией, и все же половина финнов считает, что Россия негативно влияет на безопасность Финляндии. В 2010 году только 28% финнов разделяли это мнение", - отмечает г-жа Кунингас. Почему так случилось? - задается вопросом автор статьи. "Потому что люди не столь наивны, и когда ты наблюдаешь постоянную демонстрацию силы, ты понимаешь не только то, что нужно делать, но и то, что происходит, если ничего не делать", - пишет посол.

"НАТО не просто так начало укреплять оборонный потенциал своего восточного крыла, - отмечает дипломат. - Это стало реакцией на происходящее". По словам г-жи Кунингас, ее страна "готова ко всем возможным сценариям". "Если мы хотим укрепить европейскую безопасность, - подводит итог посол, - нужно усилить сотрудничество ЕС и НАТО и приложить усилия к тому, чтобы поиск гармонии всех вовлеченных сторон вдохновлялся принципами Хельсинки, а не Ялты" (имеются в виду Хельсинкские соглашения, которые в 1975 году провозгласили незыблемость государственных границ, и Ялтинская конференция, которая в 1945 году установила биполярный раздел послевоенной Европы. - Прим. ред.).