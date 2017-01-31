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31 января 2017 г.
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31 января 2017 г.

Корреспондент | Focus

Китайские военные считают неизбежной войну с США

Верхушка китайской армии считает практически неизбежной войну с США во время президентства Дональда Трампа, сообщает корреспондент Focus со ссылкой на китайскую газету South China Morning Post.

Как говорится в материале, недавно Народно-освободительная армия Китая (НОАК) опубликовала на своем сайте заявление, в котором свой взгляд на ситуацию высказал один из официальных представителей Центральной военной комиссии КНР.

"Война во время срока нынешнего президента (...) является практически реальностью", - цитирует заявление South China Morning Post. Ввиду нынешней ситуации в сфере безопасности представитель военных кругов советует "отправить китайские войска в Восточное-Китайское и Южно-Китайское моря", а также рекомендует США "заново обдумать свою стратегию в Азиатско-Тихоокеанском регионе".

Соединенные Штаты и Китай уже давно спорят по поводу вод Южно-Китайского моря, напоминает корреспондент: на них претендует Китай, в то время как США и ближайшие государства настаивают на сохранении свободных морских путей. В прошлом Трамп неоднократно высказывал критику в адрес Пекина. К примеру, в декабрьском интервью он обвинил КНР в строительстве "крепости" на спорных островах Южно-Китайского моря и нежелании оказывать поддержку в сдерживании ядерных амбиций Северной Кореи. Также Трамп назвал Китай "валютным манипулятором".

Но куда более серьезно, с китайской точки зрения, то, что Трамп может отказаться от "политики одного Китая", которую проводил его предшественник Барак Обама. Так, Китай считает государство Тайвань "своей непокорной провинцией", которую необходимо интегрировать в КНР. Из-за этого Китай отказывается иметь дипломатические отношения со странами, которые признают Тайвань. Но в декабре прошлого года Трамп поговорил по телефону с главой Тайваня, таким образом поставив под сомнение прежний курс, что серьезно возмутило китайцев, говорится в статье.

Источник: Focus


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