Бывший российский депутат планирует восстановить российскую монархию. В южной части Тихого океана

"Вы из России? Устали от холодных зим? Авторитарные выходки президента Владимира Путина привели вас в уныние? Ну что ж, Антон Баков, российский бизнесмен и бывший депутат, поможет вам", - пишет Робби Грэмер в американском издании Foreign Policy. Как сообщает автор статьи, Баков "планирует восстановить российскую монархию... на нескольких пустынных островах... в южной части Тихого океана".

Бывший депутат хочет купить три необитаемых острова у маленького тихоокеанского государства Кирибати, чтобы основать там то, что он называет "альтернативной Россией", пишет издание. По словам журналиста, "во время визита в Кирибати 27 января" Баков заявил, что "планирует вложить 350 миллионов долларов в острова, чтобы создать курорт, поддержать местную экономику и, конечно, вернуть дни былой славы империи Романовых". "Этого хочет большое число российских патриотов, которые недовольны режимом Путина", - приводит автор высказывание жены Бакова в интервью Radio New Zealand.

"Это не очень традиционная форма инвестиций, но, возможно, Кирибати не будет придираться к таким деталям: все же 350 миллионов долларов - это большой куш для страны, чей ВВП в 2016 году составил всего лишь 211 миллионов долларов", - отмечает издание. По словам журналиста, "правительство Кирибати отказалось комментировать Foreign Policy" эту новость, "хотя, по некоторым сведениям, ее комиссия по иностранным инвестициям до сих пор обдумывает предложение Бакова".

"Баков учредил в России Монархическую партию в 2012 году с целью вернуться к монархии, но его энтузиазм по этому поводу не был подхвачен в России, - пишет Грэмер. - Возможно, потому, что тогда в план не входил островной курорт".