31 января 2017 г. Роман Олеарчик, Кэтрин Хилл, Стефан Уэгстил | Financial Times На востоке Украины нарастают боевые действия "В сепаратистских регионах Украины усилились боевые действия, семь правительственных солдат и порядка 15 поддерживаемых Россией боевиков убиты в сражениях у сепаратистского оплота Донецк, по словам властей, - сообщают Роман Олеарчик, Кэтрин Хилл и Стефан Уэгстил в Financial Times. - Чиновники украинского Министерства обороны в понедельник обвинили "российские оккупационные войска" в открытии огня "с использованием всей мощи их арсенала по всем линиям фронта" со стороны Донецка, к югу в сторону стратегически важного портового города Мариуполь. По словам чиновников, в ходе данной атаки сепаратисты использовали ракетные системы "Град". "Лидеры находящихся в Донецке сепаратистов обвиняют в кровопролитии киевскую армию и утверждают, что в ходе него погиб один из их ведущих командиров, - говорится в статье. - Эскалация ставших рутинными ежедневных перестрелок увеличит количество жертв этой необъявленной трехлетней войны из-за территорий у украинско-российской границы, которое уже достигло порядка 10 тыс.". "Киев обвинил пророссийских сепаратистов в провоцировании боевых действий попыткой захватить позиции украинского правительства к северу от Донецка", - передают авторы. В ответ украинские военнослужащие "пошли в наступление, захватив важную позицию, имеющую стратегическое значение", сообщил министр обороны Украины Степан Полторак. Журналисты напоминают, что атаки произошли после разговора президентов России и США об украинском и сирийском конфликтах. Источник: Financial Times