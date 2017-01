31 января 2017 г. Наталья Тумашкова | The Guardian Российские законодатели дают зеленый свет домашним тиранам "Первое, чему я научилась, будучи студенткой-психологом в Москве, был знаменитый эксперимент с крысами в лабиринте: быстрее всего выход находили крысы, которых наказывали болью за выбор неправильного направления. Но, когда они оказывались в новых лабиринтах и их не наказывали, они не двигались. Урок, который они усвоили, состоял в том, что не нужно рисковать", - пишет психотерапевт Наталия Тумашкова в статье для The Guardian. "Подобно этим крысам, люди, мотивируемые страхом боли, быстро учатся делать все, чтобы избежать новой или более сильной боли; не доверять другим, которые, как они боятся, могут им навредить; избегать риска и перемен. Иногда они принимают сторону домашнего тирана - в случае, если другие агрессоры оказываются еще хуже", - говорится в статье. "По данным государственной статистики, в России в 2015 году было совершено 49579 преступлений, связанных с внутрисемейным насилием, большинство жертв составляют женщины, и неизвестное число нарушений не предается огласке. Самое время российским законодателям обратиться к этой проблеме и подумать о том, как защитить уязвимых. Вместо этого российские депутаты на днях поддержали закон, уменьшающий наказание для обвиняемых в насилии по отношению к членам семьи, сняв уголовную ответственность за некоторые преступления", - пишет Тумашкова. "Работая психотерапевтом в Москве, я вижу, что женщины, которые остаются с "насильниками", часто подвергались насилию в детстве, страдают от низкой самооценки и втайне "знают", что заслуживают наказания. Тем временем агрессоры чувствуют себя важными, только когда демонстрируют свою власть над более слабым человеком. Домашнее насилие может быть своего рода отложенной местью за беспомощность, пережитую агрессором в детстве, наполненном унижением и болью", - говорится в статье. "Я не думаю, что новый закон сделает ситуацию в России ощутимо хуже - положение жертв и так настолько плохо, что это трудно представить. Но это не улучшит ситуацию. На деле эти поправки уже восприняты и противниками, и сторонниками как официальное разрешение на насилие", - подытоживает автор. Источник: The Guardian