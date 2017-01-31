Deutsche Bank придется заплатить почти 600 млн евро штрафа

Крупнейший немецкий банк Deutsche Bank заплатит около 600 млн евро штрафов после скандала с отмыванием денег в России, сообщает немецкое деловое издание Handelsblatt. В частности, банк заплатит 425 млн долларов (397 млн евро) нью-йоркскому Департаменту по финансовым услугам (DFS) и еще 190 млн евро британскому финансовому регулятору FCA. Всего Deutsche Bank, по информации из финансовых кругов, готовил на выплаты порядка миллиарда евро.

По данным следователей, российские клиенты отмыли через отделения банка в Москве и Лондоне около 10 млрд долларов. Как сообщили в DFS, подобная практика продолжалась на протяжении нескольких лет.

Сомнительные клиенты, как говорится далее, покупали акции российских компаний в Москве за рубли, а затем связанные с ними брокеры в тот же день перепродавали те же самые бумаги через лондонское отделение банка за доллары. Как заявила глава DFS Мария Вулло, "подобные сделки были экономически нецелесообразны и потому вызвали подозрения в отмывании денег".

В то же время, как подчеркивает Handelsblatt со ссылкой на информацию, предоставленную лицами, знакомыми с ходом дела, банк "сумел опровергнуть обвинения в том, что при помощи этих непрозрачных сделок банк нарушал американские санкции", добавляет издание.