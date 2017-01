31 января 2017 г. Джулио Меотти | Il Foglio Путин "Войны и мира" Впервые Владимир Путин отдал дань великому русскому писателю, когда, будучи еще агентом разведки, совершил паломничество в Ясную Поляну, имение Льва Толстого, - пишет в итальянской газете Il Foglio журналист Джулио Меотти. "По некоторым сведениям, президент Российской Федерации Путин также неоднократно посещал дом-музей: так, в сентябре прошлого года Russia Today запечатлела его прогуливающимся по комнатам автора "Войны и мира", - говорится в статье. - Глава Кремля не только любит цитировать гигантов русской прозы - он использует их в конструировании власти, а также в обеспечении поддержки избирателей". Автор цитирует недавнее интервью американского дипломата Генри Киссинджера журналу Atlantic, в котором тот заявил: "Чтобы понять Путина, нужно читать Достоевского. Путин знает, что Россия намного слабее, чем она была некогда, более того, она намного слабее США. Он - глава государства, которое веками отличалось имперским величием, а потом потеряло 300 лет имперской истории с развалом СССР. Россия чувствует стратегическую угрозу на границах: ей грозит демографический кошмар на границе с Китаем; идеологический кошмар в виде радикального ислама на южной границе; и на западе ей грозит Европа. Москва считает этот вызов историческим". Меотти приводит еще одну цитату из эссе за подписью Алехандро Хименеса, опубликованного в Harvard Political Review. "Чтобы действительно понять Путина, нужно обратиться к творчеству Достоевского", - пишет Хименес, "подчеркивая уверенность Достоевского (и Путина) в том, что у России есть миссия: освободить славянские народы и объединить их под российским руководством". "Путин вышел из Достоевского, обеспокоенного недостаточной религиозностью, вседозволенностью и моральным упадком", - обращает внимание Билл Келлер, бывший главный редактор The New York Times. Меотти пишет: "Автор "Преступления и наказания" был причислен к "реакционерам" и осужден на забвение советским режимом. Достоевскому предъявляли обвинения по четырем пунктам, из-за которых он был запрещен в коммунистических странах: пессимизм, враждебное отношение к революции, иррациональность и религиозность". По словам автора статьи, "по этим же причинам Достоевский так нравится Путину, при котором этого русского писателя впечатляюще превозносят". В последнем номере Vanity Fair Питер Саводник выделяет причины, из-за которых Путин столь очарован Достоевским. "Россия, старая Россия - хороша и чиста. Запад - это зло, - цитирует автор Саводника. - Речь не просто идет о конкурирующей цивилизации, о геополитическом или экономическом конкуренте; нет, все дело в том, что Запад - нечист". "Путина привлекает Достоевский-византиец, который в "Братьях Карамазовых" развивает точку зрения православного мистика, мечтающего о побеждающей Церкви, поглощающей государство, и точку зрения революционера-атеиста, который хочет дать государству право морального принуждения, закрепленного за Церковью, - говорится в статье. - Церковь-государство и государство-Церковь. Демоны Достоевского в России Путина". В разговоре с автором статьи Марта Делл?Аста, главный редактор журнала Nuova Europa и знаток русской культуры, отметила, что "использование литературы в политических целях было типичным для советского периода, Сталин любил цитировать русскую литературу". "В течение всего советского периода великие классики русской литературы, кроме Достоевского, использовались для создания официального образа страны с целью укрепления культуры, одновременно социалистической и русской". "Путин уже много лет строит новое литературное господство, - утверждает Меотти. - В 2000 году его друг Андрей Скоч создал премию "Дебют", присуждаемую молодым талантливым писателям". Затем, в 2006 году российский президент организовал национальную литературную премию "Большая книга" за лучшую книгу года. Путин, говорится в статье, поручил Владимиру Толстому, правнуку великого писателя, написать документ о концепции развития культуры, и он был обнародован три года назад. "По мнению Толстого, "Россия не Европа", а "отдельная цивилизация, которая не принадлежит ни к Западу, ни к Востоку", - пересказывает Меотти. "Чтобы оправдать экспансионистскую политику Кремля в Крыму и на Украине, Толстой привел пример своего прадеда, "офицера армии, который защищал Россию и Севастополь", - говорится в статье. Также автор касается особых отношений между Путиным и Александром Солженицыным. Журналист цитирует бывшего американского посла в России Уильяма Бернса, который, навестив Солженицына на подмосковной даче в апреле 2008 года, написал в записке, адресованной в Вашингтон: "Солженицын сравнивает восемь лет правления Путина с эпохой Ельцина и Горбачева, и сравнение в пользу Путина. При Путине нация вновь открывает для себя, что значит быть русскими, думает Солженицын". Итальянская газета ссылается на американское издание The Daily Beast, по словам которого Путин редко цитирует Толстого в своих речах. "Вера Достоевского в российскую исключительность" - противоположность "веры Толстого в универсальность всего человеческого опыта вне зависимости от национальности, культуры или религии", указывает американский специалист по русской литературе Эндрю Кауфман. "Увы, Путин выбрал Достоевского, который верил, что особая миссия России в мире - создать панславянскую христианскую империю с Россией во главе", - цитирует автор Кауфмана. По словам Лоры Геринг, специалиста в области русской культуры в Карлтонском колледже (штат Миннесота), "Запад у Достоевского соблазнителен, но без души - это искушение, перед которым надо устоять любой ценой". "Именно этот образ чаще всего встречается в речах Путина, - пишет Меотти. - В СССР не было места всему этому пессимизму, всеобъемлющей и навязчивой борьбе между добром и злом. А Путин сделал из него свое знамя". Источник: Il Foglio