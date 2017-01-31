Мир критикует Трампа - Россия "выразительно молчит"

Решение американского президента запретить въезд в США гражданам из семи преимущественно мусульманских стран вызвало возмущение правительств во всем мире, даже дипломаты Госдепа порицают запрет на въезд мусульман, и только Кремль заявил: "Это не наше дело". Похоже, Путин готовит почву для личной встречи с Трампом, пишут СМИ. Несмотря на "потепление", США развертывают войска в Восточной Европе.

Более 100 сотрудников Госдепартамента США сообщили, что в ближайшие дни готовы подписать меморандум о несогласии с мерой, введенной президентом Трампом, сообщает The New York Times. В проекте меморандума говорится, что запрет на въезд граждан из семи стран и приостановление перераспределения сирийских беженцев на неопределенный срок будут "контрпродуктивны" с точки зрения заявленной цели повышения национальной безопасности.

"Данный запрет противоречит ключевым американским и конституционным ценностям, которые мы как федеральные служащие обязались защищать", - говорится в документе, который также предупреждает, что это изменение в законодательстве США может вызвать ухудшение отношения к Америке у всех мусульман мира.

Кроме того, данный запрет вызовет отстраненность ключевых союзников США на Ближнем Востоке и Америка может потерять доступ к "разведданным и ресурсам, необходимым для борьбы с ключевыми причинами террора за границей до того, как теракты случатся внутри страны", предостерегают дипломаты.

"Решение американского президента запретить въезд в США гражданам из семи преимущественно мусульманских стран привел в замешательство сотрудников аэропортов и вызвал возмущение правительств во всем мире", - пишет Дэмиен Шарков в статье для Newsweek.

Министр иностранных дел Британии Борис Джонсон назвал запрет "противоречивым и неправильным", канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что эта политика "противоречит основной идее международной помощи беженцам и международного сотрудничества", а министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро сказал, что "терроризм не имеет национальности" и "дискриминация - это не ответ".

Однако "руководство одной страны, в интересах которой, по словам критиков Трампа, в значительной степени действует его администрация, выразительно промолчало", - отмечает автор. "Это не наше дело", - заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам Алексея Малашенко, российского эксперта по исламу из Московского центра Карнеги, режим Путина зависит от союзников-мусульман и внутри страны, и за границей, что может объяснить его молчание. Он напомнил, что внутри России существуют такие крупные мусульманские регионы, как Татарстан и Чечня, среди ее партнеров в Центральной Азии - преимущественно исламские страны, и "не забывайте о ситуации на Ближнем Востоке, где Россия пытается играть ведущую роль".

Как сказал Малашенко, Путин сейчас активно выстраивает отношения с Трампом, результатом чего может стать снятие санкций с России, так что он предпочитает не критиковать.

Обозреватель швейцарской газеты Le Temps Франсуа Нордман анализирует, какие условия необходимы для успеха личной встречи российского и американского президентов.

Президент Трамп объявил о желании побеседовать с глазу на глаз с президентом Путиным - он рассчитывал предложить ему отмену санкций в обмен на меры по ядерному разоружению. Российский министр иностранных дел уже отклонил подобное уравнение, говорится в статье.

"Западные союзники рассматривают перспективу "сделки" США с Россией с тревожной растерянностью, поскольку стратегические интересы Европы будут принесены в жертву, если сближение произойдет согласно обобщенным формулировкам, изложенным "главным любителем Twitter", - пишет обозреватель.

Тем не менее, в Европе активизировались дебаты по поводу стратегии в отношении России.

Встреча Трамп-Путин - почему бы нет? - рассуждают ведущие сотрудники Международного института стратегических исследований (Лондон) Сэмюэль Шарап и Тимоти Дж.Колтон. Они подчеркивают, что встреча должна быть тщательно подготовлена Западом и включать новаторские предложения, позволяющие устранить препятствия, созданные "игрой, в целом негативной, разрушительной и ведущей в никуда".

"Эти два автора пишут, что Москва мирилась с расширением таких западных организаций, как НАТО и Евросоюз, до тех пор, пока оно не затрагивало территорий, смежных с Россией, - передает Нордман. - Они советуют выйти за пределы понятия о сферах влияния, признать, что оспариваемые страны, такие как Украина или Грузия, должны быть вправе на свой манер устанавливать отношения как с ЕС, так и с ЕАЭС".

"В поисках новых коллективных договоренностей конфликтные регионы должны стать на время нейтральными зонами экономического, социального и гуманитарного развития", - говорится в статье.

"Таковы основные направления, способные обосновать возобновление диалога по существу между США и Российской Федерацией и признать санкции устаревшими", - заключает Нордман, но выражает сомнения в гибкости Трампа.

Давно запланированное крупное развертывание танков и другой тяжелой техники, которое будет проведено на этой неделе в странах, граничащих с Россией, пришлось на тревожный момент для американо-европейских отношений: Трамп ставит под сомнение старые альянсы и стремится навести мосты с Кремлем, пишет корреспондент Washington Post Майкл Бёрнбом.

Лидеры НАТО признают: если Трамп откажется от размещения войск США в Восточной Европе, это станет потрясением для альянса.

Бёрнбом считает, что наблюдается редкостное несоответствие между высказываниями президента США - Дональда Трампа - и почти всего истеблишмента вооруженных сил США.

"Это российское вторжение на Украину и незаконная аннексия Крыма" вынудили США к размещению войск, заявил генерал-лейтенант Бен Ходжес, командующий наземными войсками США в Европе. "Три года назад последний американский танк был выведен из Европы, потому что мы все надеялись, что Россия станет нашим партнером. И вот нам пришлось вернуть все обратно", - добавил он.

Большинство европейских политиков, дипломатов и сотрудников служб безопасности не верит, что Трамп отменит размещение войск США в Восточной Европе. Но, если он все же так решит, "все побегут прятаться, - утверждает бывший высокопоставленный сотрудник НАТО Фабрис Потье. - В результате Европа станет более раздробленной, более нестабильной. Проиграют и США, и европейцы".

В учениях, которые состоялись в понедельник в Польше, "участвовала Третья танковая боевая бригада Четвертой пехотной дивизии США, прибывшая в январе в Германию с 87 танками Abrams M1A1, 20 артиллерийскими системами Paladin и 136 бронемашинами Bradley", - говорится в статье.

Автор замечает, что польские танки и орудия, которые тоже участвовали в учениях, было легко отличить от американских: первые выкрашены зеленой краской, а вторые - в цвет "песка пустыни". Но, куда бы ни дул "ветер перемен" в Вашингтоне, армия США, похоже, планирует долгосрочную переориентацию на Европу.

"Я попросил армию прислать зеленую краску", - сказал Ходжес.