В своем спорном указе Дональд Трамп обошел вниманием страны, с которыми у него деловые связи?

Усиливаются подозрения, что за запретом Дональда Трампа выдавать американские визы выходцам из семи государств таится конфликт интересов, пишет La Vanguardia в статье, подготовленной неназванными журналистами редакции. По словам самого Трампа, запрет должен защитить США от предполагаемых террористов.

Указ на 90 дней закрывает въезд в США для выходцев из Ирана, Ирака, Сирии, Ливии, Сомали, Судана и Йемена. "Определенно ни одна из этих стран не устроила на территории США ни одного теракта со смертельным исходом. Правда, 29 ноября студент сомалийского происхождения совершил в университете Огайо нападение, в результате которого были ранены 11 человек", - напоминает издание.

Но почему в указ не включены такие страны с преимущественно мусульманским населением, как Египет, Саудовская Аравия, Турция или Азербайджан?

Информагентство Bloomberg, проанализировав информацию, которую Трамп предоставил в Федеральную избирательную комиссию США, заключило: в список не попали страны, с которыми у Трампа есть деловые связи.

"То, что в указ не включена Саудовская Аравия, вызывает подозрения, особенно потому, что террористы, угнавшие самолеты для терактов 11 сентября, в большинстве своем были гражданами этой страны", - пишет издание. Bloomberg утверждает, что у Trump Organization есть коммерческие связи в Джедде, втором по величине городе Саудовской Аравии.

В составе бизнес-империи Трампа также обнаружились две фирмы, которые, возможно, имеют связи с Египтом.

"С Турцией, которую последние два года сотрясают теракты, у Трампа есть лицензионное соглашение на использование его имени в двух роскошных небоскребах, возведенных в Стамбуле", - говорится в статье.

Газета также пересказывает статью в The New York Times, где правовед Ричард У.Пейнтер и президент организации Citizens for Responsibility and Ethic Норман Л.Айзен высказывают ту же гипотезу, что и Bloomberg. Они полагают, что из Индии и с Филиппин могут исходить не меньшие риски, чем из стран, включенных в список. Но в Индии и на Филиппинах Трамп тоже вел бизнес, подчеркивают авторы.

Со своей стороны, газета отмечает: Катар, Оман и Кувейт не включены в указ Трампа, но Trump Organization не ведет в этих странах бизнес.