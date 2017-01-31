Для чего нужна встреча Путина и Трампа на высшем уровне?

Обозреватель швейцарской газеты Le Temps Франсуа Нордман указывает, какие условия необходимы для успеха личной встречи российского и американского президентов.

"Известно, что президент Трамп объявил о желании побеседовать с глазу на глаз с президентом Путиным. Он рассчитывает предложить ему отмену санкций, которые нависли над Россией, в обмен на меры по ядерному разоружению. Российский министр Сергей Лавров отклонил подобное уравнение - с его точки зрения, санкции являются необоснованными, их снятие не может быть предметом для торга", - говорится в статье.

"Западные союзники рассматривают перспективу "сделки" США с Россией с тревожной растерянностью, поскольку стратегические интересы Европы будут принесены в жертву, если сближение произойдет согласно обобщенным формулировкам, изложенным "главным любителем Twitter", - пишет обозреватель.

"Тем не менее, в Европе активизировались дебаты по поводу продолжения действующей стратегии в отношении России. Франсуа Фийон уже уведомил, что хотел бы возобновить диалог с Москвой, если он станет президентом Французской Республики", - передает автор.

Встреча Трамп-Путин - почему бы нет? - рассуждают ведущие сотрудники Международного института стратегических исследований (Лондон) Сэмюэль Шарап и Тимоти Дж.Колтон. Они подчеркивают, что встреча должна быть тщательно подготовлена Западом, на базе общих позиций, выработанных в недрах Североатлантического альянса, и включать новаторские предложения, позволяющие устранить препятствия, созданные "игрой, в целом негативной, разрушительной и ведущей в никуда".

"Эти два автора делают исторический обзор кризиса: Москва мирилась с расширением таких западных организаций, как НАТО и Евросоюз, до тех пор, пока оно не затрагивало территорий, смежных с Российской Федерацией, которые не так давно принадлежали СССР", - передает Нордман.

"По их мнению, следовало бы выйти за пределы понятия о сферах влияния, признать, что оспариваемые страны, такие как Украина или Грузия, должны быть вправе на свой манер устанавливать отношения как с ЕС, так и с Евразийским экономическим союзом", - продолжает автор.

"В поисках новых коллективных договоренностей конфликтные регионы должны на время стать нейтральными зонами экономического, социального и гуманитарного развития. Улучшение условий жизни населения ослабило бы напряженность и благоприятствовало бы политическому урегулированию", - говорится в статье.

"Таковы основные направления, способные обосновать возобновление диалога по существу между США и Российской Федерацией и признать санкции устаревшими", - заключает Нордман, но выражает сомнения в гибкости Трампа.