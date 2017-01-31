Почему Россия не осудила иммиграционный запрет Дональда Трампа

"Решение американского президента Дональда Трампа запретить въезд в США гражданам из семи преимущественно мусульманских стран привел в замешательство сотрудников аэропортов и вызвал возмущение правительств во всем мире", - пишет Дэмиен Шарков в статье для Newsweek.

Министр иностранных дел Британии Борис Джонсон назвал запрет "противоречивым и неправильным", канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что эта политика "противоречит основной идее международной помощи беженцам и международного сотрудничества", а министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро сказал, что "терроризм не имеет национальности" и "дискриминация - это не ответ".

"Руководство одной страны, в интересах которой, по словам критиков Трампа, в значительной степени действует его администрация, выразительно промолчало", - отмечает автор.

"Это не наше дело", - заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам Алексея Малашенко, российского эксперта по исламу из Московского центра Карнеги, режим Путина зависит от союзников-мусульман внутри и вне страны, что может объяснить его молчание по этому вопросу.

"Это связано с тем, что Путин хочет сохранить хорошие отношения со "всеми мусульманами", - полагает Малашенко. - Для России с ее 20 млн мусульман это очень важно".

"В России существуют большие локальные сообщества с мусульманским большинством, например Татарстан и регионы Северного Кавказа, и некоторые из ее ближайших международных партнеров, таких как Казахстан, являются преимущественно исламскими странами. Как отмечает Малашенко, Путин сейчас активно выстраивает отношения с Трампом, результатом чего может стать снятие санкций с России, так что он предпочитает не критиковать", - передает корреспондент.

"Также не забывайте о ситуации на Ближнем Востоке, где Россия пытается играть ведущую роль", - отметил Малашенко. Иран и Сирия, союзником которых является Россия в сирийской гражданской войне, оказались в списке стран, въезд из которых запрещен в США.