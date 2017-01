31 января 2017 г. Редакция | The New York Times Дипломаты порицают запрет на въезд мусульман Более 100 сотрудников Государственного департамента США сообщили, что в ближайшие дни готовы подписать меморандум о несогласии с мерой, введенной президентом Трампом, сообщает редакция The New York Times. В проекте меморандума, составленном сотрудником консульского бюро Госдепа, говорится, что запрет на въезд граждан из семи стран и приостановление перераспределения сирийских беженцев на неопределенный срок будут "контрпродуктивны" с точки зрения заявленной цели повышения национальной безопасности. "Данный запрет противоречит ключевым американским и конституционным ценностям, которые мы как федеральные служащие обязались защищать", - говорится в данном документе, который также предупреждает, что это изменение в законодательстве США может вызвать ухудшение отношения к Америке у всех мусульман мира. И.о. генерального прокурора США Салли Йейтс была уволена Трампом всего через несколько часов после того, как выступила против запрета на въезд для мусульман, напоминает издание. "У нас особая обязанность поддерживать иммиграционную систему, как можно более свободную от дискриминации, не подразумевающую явных и неявных процедур установления религиозной принадлежности и рассматривающую каждого человека как личность, а не часть стереотипизированной группы", - говорится в проекте меморандума. "Меморандум предупреждает, что данный запрет также вызовет отстраненность ключевых союзников США на Ближнем Востоке, в результате чего Америка может потерять доступ к "разведданным и ресурсам, необходимым для борьбы с ключевыми причинами террора за границей до того, как теракты случатся внутри страны", - передают журналисты. - Составитель документа отмечает, что есть альтернативные методы сделать скрининг приезжих более полным за счет укрепления существующих протоколов и систем обмена информацией". Источник: The New York Times