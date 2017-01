31 января 2017 г. Майкл Д. Шир, Марк Лэндлер, Мэтт Апуццо, Эрик Лихтблау | The New York Times Трамп уволил за неподчинение исполняющую обязанности генпрокурора "В понедельник вечером президент Трамп уволил исполняющую обязанности генерального прокурора. Он снял ее с поста главного правоохранителя страны после того, как она демонстративно отказалась защищать его приказ о закрытии американских границ для беженцев и приезжих из преимущественно мусульманских стран, - сообщают Майкл Д. Шир, Марк Лэндлер, Мэтт Апуццо и Эрик Лихтблау в The New York Times. - В ходе нарастающего кризиса в созданной десять дней назад администрации нового президента он объявил, что Салли К. Йейтс, служившая заместителем генерального прокурора при президенте Бараке Обаме, предала новую администрацию, когда объявила, что адвокаты министерства юстиции не будут защищать приказ Трампа от юридических претензий". Президент заменил Йейтс Даной Дж. Боэнте, федеральным прокурором Восточного округа штата Вирджиния. По распоряжению Трампа, Боэнте будет служить генеральным прокурором до тех пор, пока Конгресс не утвердит в этой должности сенатора из Алабамы Джеффа Сешнза. Вступив в должность, Боэнте первым делом отменил распоряжение Йейтс. "События понедельника превратили утверждение Сешнза в референдум по иммиграционному приказу Трампа, - отмечают авторы. - Сенат может сказать свое слово уже во вторник". "Распоряжение Йейтс примечательно как отпор, оказанный правительственным чиновником действующему президенту, и напоминает так называемую Субботнюю ночную бойню 1973 года, когда президент Ричард М. Никсон уволил своих генерального прокурора и заместителя генерального прокурора за отказ снять с должности специального прокурора по делу Уотергейта", - говорится в статье. Через две минуты после того, как Йейтс получила распоряжение о своем увольнении, чиновники Белого дома выступили с резким заявлением о ней, в котором говорилось: "Г-жа Йейтс - назначенка администрации Обамы. Границы - ее слабое место, а нелегальная иммиграция - очень слабое". Источник: The New York Times