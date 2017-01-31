Прошедшая в понедельник встреча канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Украины Петра Порошенко "показала, что ни в Киеве, ни в Берлине взгляд на этот конфликт не претерпел кардинальных изменений": оба политика выразили обеспокоенность последними событиями на Донбассе, а Порошенко в очередной раз обвинил Москву в ведении гибридной войны против Украины и призвал не только продлить, но и расширить санкции против России, пишет Штефан Браун в Sueddeutsche Zeitung. В Киеве, как отмечает автор, уже давно требуют ужесточить курс по отношению к Москве. Экс-глава германского МИДа Штайнмайер также постоянно подчеркивал, что ответственность за кризис лежит на Москве и сепаратистах.

Но в последнее время правительство Германии "не только отмечает новое обострение вдоль так называемой линии соприкосновения, но и в значительной степени возлагает вину за это на украинскую сторону", говорится в статье.

По данным Берлина, основанным, в частности, на отчетах миссии ОБСЕ на востоке Украины, "в настоящее время прежде всего украинские военные пытаются изменить линию фронта в свою пользу". В политических кругах в Берлине полагают, что "они осознанно идут на наращивание напряженности". За этим "может скрываться расчет на то, что ситуация усугубится настолько, что позволит остановить планы нового президента США Дональда Трампа по ослаблению санкций". Порошенко, согласно версии Берлина, "намерен испробовать все, лишь бы в конце концов сорвать отмену санкций".

"Правительство Германии, конечно, озабочено: расчет Киева может оказаться контрпродуктивным, - пишет Браун. - Трамп может пойти на ослабление санкций независимо от ситуации на линии соприкосновения, и Киев навредит себе вдвойне, получив улучшение ситуации для России при одновременном обострении конфликта на Донбассе". Как бы то ни было, но пока в Берлине "никто не берется предсказать, удастся ли отговорить Киев от подобных провокаций".