Нестабильное будущее Балкан

Над тем, к каким последствиям для европейской архитектуры безопасности приведет президентство Дональда Трампа, гадают все, но прежде всего - государства Балтии, Восточной и Центральной Европы, а также Украина. "Между тем анонсированные Трампом сделки с Россией могут коснуться и Балкан", - пишет политический обозреватель немецкой газеты Tageszeitung Эрих Ратфельдер. "Сегодняшнее положение вещей в регионе, гарантированное ЕС и НАТО после войн в Югославии, становится все менее стабильным", - говорится в статье.

"Российская политика уже не первый год пытается распространить свое влияние на националистически настроенные православные народы Балкан", - пишет автор. До сих пор "политика Запада строилась на том, что такие страны, как Словения, Хорватия, Сербия, Босния, Черногория, Македония, Косово и Албания, могут надеяться на интеграцию в Евросоюз. Но теперь привлекательность ЕС тает, а политика Трампа грозит сделать будущее этих стран еще более нестабильным".

В итоге в возникшем политическом вакууме сербские националисты "пытаются прощупать, насколько далеко они смогут зайти в нынешних условиях, что и показывают события на границе Косово и Сербии, а также происходящее в Черногории и Боснии-Герцоговине", говорится в статье.

К примеру, дело чуть не дошло до серьезного скандала, когда 14 января Сербия под предлогом налаживания железнодорожного сообщения между Косово и Сербией отправила сделанный в России поезд в Северное Косово, населенное преимущественно сербами. На поезде, украшенном изображениями икон в духе православных монастырей, были нанесены надписи "Косово - это Сербия", что было воспринято албанцами как провокация. Президент Косово незамедлительно направил в район пограничников на бронетехнике, а вооруженные косовские сербы окружили пограничную станцию. Если бы Сербия в последний момент не остановила поезд перед границей, вооруженного столкновения было бы не избежать, полагает автор.

Довольно хрупкая ситуация наблюдается и в Черногории. Там просербские силы пытаются сорвать вступление в НАТО. "По всей видимости, решительное сопротивление просербской оппозиции референдуму о вступлении страны в Североатлантический альянс осенью 2016 года была скоординировано российскими спецслужбами и профинансировано российским бизнесом", - пишет обозреватель, отмечая, что "вступление страны в НАТО сорвет одну из важных стратегических целей России - использование черногорских портов для нужд своего военного флота". С небольшим перевесом Черногория проголосовала за вступление в НАТО, но ее запрос должны одобрить государства-члены НАТО и Сенат США. Какую позицию займет Трамп?

Опасная ситуация складывается и в Боснии-Герцоговине, продолжает Ратфельдер. Открытая угроза президента Республики Сербской (гособразования на территории государства Босния и Герцеговина. - Прим. ред.) Милорада Додика провести среди сербского населения референдум по отделению Республики Сербской от Боснии и Герцеговины прозвучал провокационно. В Сараево даже заговорили о войне. Кроме того, Додик объявил о выводе сербских подразделений из общей армии, которая раньше была фактором стабильности.

Обострением конфликта могут воспользоваться исламистские силы, желающие усилить свое влияние среди мусульман-боснийцев. Тем более, в последние месяцы Турция неоднократно заявляла, что она будет "покровительствовать мусульманам на Балканах и даже не исключает ввода турецких войск", добавляет автор.