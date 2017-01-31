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31 января 2017 г.
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31 января 2017 г.

Макс Беарак | The Washington Post

ИГИЛ, Путин... и Трамп: высокопоставленный чиновник назвал самые главные угрозы ЕС

"Высокопоставленный представитель ЕС, ведущий переговоры по выходу Великобритании из союза, не выбирал выражений в обсуждении основных стоящих перед блоком угроз", - пишет корреспондент The Washington Post Макс Беарак.

"На данный момент существует третий фронт, на котором ведется подрывная деятельность против ЕС, и это Дональд Трамп", - заявил Ги Верхофстадт в понедельник, выступая в аналитическом центре Chatham House (Лондон).

"А два остальных фронта? - пишет Беарак. - Владимир Путин и "Исламское государство" (запрещено в РФ. - Прим. ред.).

"Учитывая то, что Верхофстадту поручено предотвратить распад ЕС вслед за выходом Британии, интересно, что он не назвал одним из фронтов собственно "Брекзит". Но он, возможно, подменил именем Трампа тот тип политической идеологии, который вдохновил "Брекзит", - рассуждает автор.

Пылкая приверженность Трампа и Путина изоляционизму и национализму распространяется и в таких странах ЕС, как Франция, Австрия, Венгрия, не говоря уж о бывшем члене Евросоюза Британии, говорится в статье.

С учетом этого антагонизма и череды инспирированных ИГИЛ терактов ряд общенациональных выборов в странах-членах ЕС в 2017 году подвергнет жизнеспособность блока величайшему испытанию, заключает автор.

Источник: The Washington Post


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