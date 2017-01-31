Хотя Трамп стремится к "потеплению" с Россией, США развертывают войска в Восточной Европе

Крупное развертывание танков и другой тяжелой техники, которое будет проведено на этой неделе в странах, граничащих с Россией, - элемент крупнейшего с 1991 года "вливания" американских войск в Европу, пишет корреспондент Washington Post Майкл Бёрнбом. "Эти давно спланированные шаги предпринимаются в самый тревожный после окончания Второй мировой момент для американо-европейских отношений: Трамп ставит под сомнение старые альянсы и стремится навести мосты с Кремлем", - говорится в статье.

Лидеры НАТО признают: если Трамп откажется от размещения войск США в Восточной Европе, это станет потрясением для альянса, пишет автор.

Бёрнбом считает, что наблюдается редкостное несоответствие между высказываниями президента США - Дональда Трампа - и почти всего истеблишмента вооруженных сил США.

"Это российское вторжение на Украину и незаконная аннексия Крыма" вынудили США к размещению войск, заявил генерал-лейтенант Бен Ходжес, командующий наземными войсками США в Европе. "Три года назад последний американский танк был выведен из Европы, потому что мы все надеялись, что Россия станет нашим партнером. И вот нам пришлось вернуть все обратно", - добавил он.

Большинство европейских политиков, дипломатов и сотрудников служб безопасности не верит, что Трамп отменит размещение войск США в Восточной Европе. Но, если он все же так решит, "все побегут прятаться, - утверждает бывший высокопоставленный сотрудник НАТО Фабрис Потье. - В результате Европа станет более раздробленной, более нестабильной. Проиграют и США, и европейцы".

В учениях, которые состоялись в понедельник в Польше близ города Жагань, "участвовала Третья танковая боевая бригада Четвертой пехотной дивизии США, прибывшая в январе в Германию с 87 танками Abrams M1A1, 20 артиллерийскими системами Paladin и 136 бронемашинами Bradley", - говорится в статье. Затем войска будут распределены по странам Балтии, а также размещены в Польше, Румынии, Болгарии и Венгрии.

Через девять месяцев эту бригаду сменит другое соединение сходной величины.

Автор замечает, что польские танки и орудия, которые тоже участвовали в учениях, было легко отличить от американских: первые выкрашены зеленой краской, а вторые - в цвет "песка пустыни". Но, куда бы ни дул "ветер перемен" в Вашингтоне, армия США, похоже, планирует долгосрочную переориентацию на Европу.

"Я попросил армию прислать зеленую краску", - сказал Ходжес.