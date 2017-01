31 января 2017 г. Джулиан Э. Барнс и Дрю Хиншоу | The Wall Street Journal США разместят танки в странах Балтии "На этой неделе армия США отправит танки в страны, граничащие с Россией. Это крупнейшее из подобных развертываний после окончания холодной войны призвано заверить европейских союзников Америки, что Вашингтон по-прежнему обязуется их защищать", - пишут журналисты The Wall Street Journal Джулиан Э. Барнс и Дрю Хиншоу. "После совместных американо-польских учений, которые в понедельник состоялись на севере Польши, некоторые из основных боевых танков M1A2 Abrams, которые участвовали в этих маневрах, переместятся в Латвию, Эстонию и Литву, где и останутся до того, как весной будут приведены в оперативную готовность новые силы сдерживания НАТО", - говорится в статье. Это знак, что "страны НАТО осуществляют на практике свое решение о создании небольших сил, которые помогут лучше выявлять любые шаги России в странах Балтии и продемонстрировать Москве, что крупные державы альянса поддерживают его восточноевропейских членов", пересказывает газета слова Адама Томсона, экс-полпреда Великобритании в НАТО. Томсон добавил, что союзники США по-прежнему обеспокоены высказываниями Трампа и его советников, которые выражают полную поддержку НАТО, но именуют альянс устаревшим. Между тем в понедельник полковник Кристофер Норри, командующий Третьей бригады бронетехники США, заявил на торжественном открытии учений в Польше: его "Железная бригада", как ее прозвали, "полностью готова действовать, если понадобится защитить нашу общую заинтересованность в безопасности и мире в этой жизненно важной части света". В начале января Третья бригада прибыла в Германию. "Около 3500 военнослужащих, 144 бронемашины Bradley, 87 танков и 18 артиллерийских систем Paladin", - так описывает газета ее численность и вооружение. "Следующие 9 месяцев бригада проведет в Европе, со штаб-квартирой в Польше, а затем ее сменит другое подразделение. В период размещения элементы бригады будут также направлены в Венгрию, Польшу, Германию и Румынию", - говорится в статье. По данным издания, США также увеличили в Европе запасы снаряжения на складах и количество вертолетов, а также разместили 900 дополнительных военнослужащих, которым поручено осуществлять боевое обеспечение. Источник: The Wall Street Journal